Após se separar de Gisele Bündchen, Tom Brady estaria namorando atriz

Após o casamento de 13 anos com a modelo brasileira Gisele Bündchen, o ex-jogador Tom Brady aparentemente decidiu não curtir a vida solteiro e já teria um novo amor: a atriz Reese Witherspoon.

A protagonista de "Legalmente Loira" também anunciou há poucos dias o fim do casamento com Jim Toth, com quem estava nos últimos 12 anos.

Fontes próximas a Brady teriam confessado ao 'Page Six' que ele voltou ao mundo dos namoros, tendo saído e conhecido mais pessoas: “Brady está namorando", apontou.

No momento, nem Tom Brady nem Resse Witherspoon se pronunciaram sobre as informações.