Após seis dias ausente, David volta a treinar na Toca do Leão

O atacante David está de volta à Toca do Leão. Sem treinar desde a última quinta-feira (20), o jogador de 22 anos se reapresentou junto com o elenco na manhã desta quarta-feira (26) e participou das atividades focadas no jogo das 16h de sábado (29), contra a Jacuipense, no Barradão, válido pela 3ª rodada do Campeonato Baiano.

Apesar de ter retornado aos treinos, o imbróglio referente aos seus direitos econômicos segue pendente. De acordo com o empresário do jogador, Daniel Casagrande, David teria direito a 10% deles. O assunto veio à tona na semana passada após uma transação não realizada com o Metalist, da Ucrânia.

Em Salvador desde o final de semana, o agente informou ao CORREIO que o retorno de David aos treinos era condição imposta pela diretoria rubro-negra para que uma reunião fosse agendada para discutir o assunto.

Autor de 11 gols com a camisa vermelha e preta no ano passado, David ainda não entrou em campo na atual temporada. Após se recuperar de covid-19, ele seria titular contra o Barcelona de Ilhéus, no último domingo (23), mas o impasse fez com que o técnico Dado Cavalcanti não pudesse contar com ele.