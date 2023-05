Após separação de Cauã, Mariana Goldfarb curte vídeos sobre relações tóxicas

A modelo Mariana Goldfarb, que ficou casada com Cauã Reymond por 7 anos, deixou várias curtidas em vídeos sobre relacionamentos tóxicos em uma rede social.

Em diversas publicações sobre relação tóxica, Mariana curtiu e deixou os internautas com a desconfiança do possível casamento abusivo entre os dois, principalmente em posts que fala de matrimônios narcisistas.

Uma dessas publicações fala sobre o parceiro ou parceira fazer com que o outro se sinta insuficiente na relação.

“Quando a gente fala de narcisismo, a gente tá falando de um jogo de controle e poder, então, o narcisista sempre tá colecionando coisas, prestando atenção em coisas e dando um jeito de minimamente fazer a gente se sentir inferior”, diz um trecho do perfil 'Narciso, Seu Espelho Quebrou'.

Nas redes sociais, muitos seguidores entenderam a indireta, e relebraram que antigas namoradas do ator já mostravam que Cauã supostamente teria esse comportamento com as companheiras.