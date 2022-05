Após separação, ex de Wanessa Camargo compra mansão de R$ 12 milhões

Em menos de um mês da separação com Wanessa Camargo, Marcus Buaiz comprou uma nova mansão. A casa, inclusive, teve um valor milionário de R$ 12 milhões.

De acordo com a Casa Vogue, a nova mansão de Marcus Buaiz fica em Alphaville, localizado em Barueri, São Paulo. O terreno, aliás, tem um total de 1600 m² e conta também com com quadra poliesportiva, academia, piscina com raia, sauna úmida e garagem para seis carros.

Além disso, no ambiente interno, Marcus Buaiz vai poder desfrutar de cinco suítes, sala com seis ambientes, sala de jantar e de jogos, espaço gourmet equipado com forno a lenha e a gás, chapa para sanduíches, churrasqueira e fogão a gás com alta pressão.