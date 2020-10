Após ser demitido do SBT, Leão Lobo dispara: 'Tem mais demissões vindo por aí'

O SBT anunciou uma verdadeira demissão em massa na última quarta-feira (8). A emissora de Silvio Santos dispensou os apresentadores Lívia Andrade, Leão Lobo e Mamma Bruschetta.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Leão falou sobre sua saída e revelou que ainda haverá muitas outras demissões na casa: “Fomos pegos de surpresa mas a emissora foi muito cuidadosa conosco. Eles informaram que passam por problemas financeiros e que precisariam me desligar do quadro de funcionários e nós temos que aceitar, né? Eu fui muito feliz durante os anos que passei no SBT e sei que tem muito mais demissões vindo por aí. Mas confesso que estou um tanto quanto desesperado, pois nesta altura do campeonato com uma família para sustentar não é fácil.”, contou o jornalista.

O motivo dos cortes seria pela crise que o SBT está passando. A empresa está desde de setembro reduzindo seus colaboradores por conta do rombo financeiro provocado pela pandemia do novo coronavírus e também pelo alto investimento nos direitos esportivos.