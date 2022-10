Após ser expulso de A Fazenda, Tiago Ramos agradece carinho dos fãs

O influenciador Tiago Ramos foi expulso de A Fazenda 22, mas não deixou se abater. Nas redes sociais, o ex-integrante do reality show da Record TV agradeceu o carinho dos fãs e alegou ter ficado feliz com tanta visibilidade.

"Pessoal, eu estou muito feliz. Sinceramente, de coração mesmo, por tudo que tá acontecendo, por todos os meus fã-clubes, meus fãs que me ajudaram bastante dentro do programa. Eu tenho muito que agradecer a todos vocês, as mensagens, os vídeos de carinho, tudo é muito emocionante. Fico muito feliz mesmo e espero muito trazer muitas alegrias para vocês, vamos com tudo", disse o ex-padrasto de Neymar.

Ainda nas gravações dos vídeos para o Instagram, o modelo comentou que a sua saída ocorreu no momento em que estava precisando sair, já que diversas vezes ele demonstrou vontade de abandonar o jogo após brigas internas.

"Então, eu me sinto feliz e honrado de tudo que fiz lá no programa. Tenho muito orgulho de mim, de ter sido o Tiago, esse moleque que conquistou muita gente. Fechou? Amo vocês", finalizou. Vale lembrar que a Record TV negou que entrarão novos participantes no programa após a expulsão de Tiago e Shayan.