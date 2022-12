Após ser incendiada, estátua de Mãe Stella de Oxóssi é removida

A estátua da Mãe Stella de Oxóssi, que foi alvo de vandalismo no fim de semana, já foi removida para recuperação. No domingo (4), o local passou por perícia da Polícia Civil.

A estátua da líder religiosa foi removida na manhã desta segunda-feira (5). A estátua de Oxóssi, que faz parte do conjunto, sofreu menos danos no incêndio e permanece no local.

A obra, assinada pelo artista plástico Tatti Moreno, foi inaugurada em 2019 e já sofreu duas depredações desde então. Representantes do candomblé apontam intolerância religiosa em todas as violações. Em 2019, a escultura de Mãe Stella e Oxóssi também foi alvo de vandalismo. A obra foi pichada e teve uma placa arrancada.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela Fundação Gregório de Mattos (FGM) na 12ª Delegacia, em Itapuã. A Polícia Civil informou que a unidade policial vai tentar identificar testemunhas que possam passar mais informações sobre a ação, bem como identificar e localizar a autoria do fato, que se enquadra em ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo.

A prefeitura de Salvador comunicou que acompanhará as investigações do caso pelas autoridades policiais e aumentou a situação. “A administração municipal lamenta profundamente mais este atentado contra o patrimônio público, em uma das últimas peças produzidas pelo artista plástico Tatti Moreno (1944-2022) para a cidade”, diz.