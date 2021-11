Após ser liberado pelo Vitória, Pablo Siles acerta com Athletico-PR

Após meses de negociação, o volante uruguaio Pablo Siles, de 24 anos, foi oficialmente apresentado pelo Athletico Paranaense na tarde desta segunda-feira (8). O jogador, que estava no Vitória até outubro deste ano, quando foi liberado pelo clube para resolver assuntos particulares no Uruguai, assinou contrato com o Furacão até dezembro de 2025. Como as janelas de inscrição nos campeonatos já foram encerradas, o uruguaio só poderá estrear no ano que vem pelo clube do Paraná.

O nome de Pablo Siles foi envolvido em uma polêmica entre o Vitória e o Athletico, quando os times negociavam a contratação de um outro atleta, o lateral-esquerdo Pedrinho. Originalmente o Furacão pagaria cerca de R$ 10 milhões em uma "venda casada" de Siles e Pedrinho, mas o Leão publicou antecipadamente no BID da CBF a rescisão com o lateral, o que desobrigou o Athletico de pagar o valor de R$ 8,5 milhões pelo atleta.



Após o desentendimento, o Vitória ainda acusou o Athletico Paranaense de não ter transferido o valor de Pedrinho e o acordo de que o lateral ficaria em Salvador até o fim da temporada, por empréstimo, também não aconteceu. Agora, na contratação de Pablo Siles, o presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Fábio Mota, disse ao portal ge.globo que serão pagos R$ 3,5 milhões pelo jogador, sendo que a parcela de R$ 1,5 milhão já foi quitada pelo Furacão.



"O Vitória tinha opção de compra pelo Pablo Siles, que não é jogador do Vitória. O Vitória fez opção de compra, já passou para o Athletico. Neste momento, existe um trâmite burocrático entre Danubio e Athletico. Assim que se concretize a negociação entre Danubio e Athletico, o Athletico paga o restante, em torno de R$ 2 milhões ao Vitória, para que sejam pagos os atrasos que existem no clube", completou Fábio Mota.



Ele deixou o Vitória tendo disputado 24 partidas e marcado dois gols com a camisa do Leão.