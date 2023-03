Após ser traída 16 vezes, Maíra Cardi apoia Lexa em meio a importunação sexual de MC Guimê

A empresária Maíra Cardi, de 39 anos, aproveitou a repercussão em torno da situação de Lexa e MC Guimê para voltar à mídia nesta quinta-feira (16). A coach de emagrecimento, que foi traída 16 vezes por Arthur Aguiar, demonstrou apoio a sua amiga.

Nas redes sociais, Maíra comentou que quase não falava nada, mas decidiu conversar com a amiga sobre a situação. No entanto, não entrou em detalhes e revelou que apenas está ao lado da cantora nesse momento difícil e tão conturbado de importunação sexual cometido por Guimê dentro do Big Brother Brasil 23.

"Ninguém ouve nossos gritos, ninguém enxuga nossas lágrimas, ninguém paga nossas contas, e no fim, só quem sabe de verdade se dá conta ou não é o dono da vida, que por um acaso só se vive uma vez!", disse.

Ainda no relato, Maíra revelou que Lexa foi uma das amigas que conseguiu abrir os olhos para o que acontecia no relacionamento com Arthur Aguiar. Por fim, ela comentou que amava a cantora e estava ao lado da artista para qualquer situação.

"Resolvi deixar gravado aqui o meu amor eterno por você e dizer que estou junto de pé ou sentada no chão, sorrindo ou chorando. E com ou sem aprovação pública de suas decisões, eu te amo", finalizou.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

Retirou apoio

A funkeira revelou que, a partir de agora, está focada em si mesma, após ter parado sua vida para acompanhar o companheiro no BBB 23. Para Lexa, a atitude desnecessária do marido foi a gota d'água na história que está rendendo as redes sociais. Ela retirou o apoio que estava dando ao marido.

"Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos. Hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele, e ele nunca foi essa pessoa. Eu tô assustada, triste e decepcionada. Eu tô no fundo do poço. Tô machucada e não tenho forças para nada... Me retiro completamente deste cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim."