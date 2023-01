Após ser vista abraçando Lula, ex-ministra de Bolsonaro deixa o PL

A deputada federal e ex-ministra da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro (PL), Flávia Arruda (DF) anunciou a desfiliação do Partido Liberal (PL), a mesma sigla do ex-presidente. A informação foi divulgada pela parlamentar ao UOL na segunda-feira (2).

"Me desfilio hoje [segunda-feira, dia 2] do Partido Liberal com certeza, tranquilidade e sentimento de dever cumprido no meu mandato, no ministério e na presidência regional. Entrego um partido com a maior bancada do DF, lideranças fortes e motivadas."

"Considerando os fatos das últimas eleições, o posicionamento do partido e meus ideais democráticos, sigo em um novo caminho com os sinceros votos de que a política continue sendo espaço de respeito, diálogo e busca de um Brasil melhor", continuou.

Em novembro, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, anunciou que o partido fará oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional. Flávia não anunciou em qual novo partido pretende se filiar.

Veja ela abraçando o presidente Lula. Veja abaixo:

O abraço e a conversa ao pé de ouvido de uma ex-ministra de Bolsonaro - Flávia Arruda - com Lula, na posse no Congresso. pic.twitter.com/HVrZM2CFnh -- Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) January 2, 2023

Na disputa pelo Senado no Distrito Federal, Flávia foi derrotada por Damares Alves.