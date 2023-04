Após show, Ivete faz tour pela casa do BBB 23 e 'vota' em Boninho

Quem pensou que Ivete Sangalo ia apenas fazer uma apresentação no BBB 23, se enganou. Além de cantar os hits e as músicas mais novas, a baiana se esbaldou entre os brothers e aproveitou para conhecer a casa dos confinados.

Depois de chamar Rebecca para fazer uma participação em seu show, Veveta desceu do palco e assistiu à apresentação da funkeira da plateia, ao lado dos brothers.

Ao final de sua apresentação, a cantora abraçou Cezar Black, que é baiano, e foi até a mesa do buffet para comer alguns salgadinhos. Depois, ela pediu para conhecer a casa.

Ivete foi até o confessionário e sentou na cadeira como se fosse votar. "Oi, Tadeu... Quem eu ia votar já está no Paredão", começa ela. Em seguida, continua: "[...] Vou botar Boninho no Paredão... Porque ele me deixa louca com esse programa", brincou.

Ela até levou um "atenção" da produção. Ivete também conheceu o quarto do líder e ainda deitou na cama, se enrolando no edredom. Veveta só deixou a casa após o big boss ameaçar tirar estalecas dos brothers. "Ivete, você já se divertiu muito. Mas, agora, se ela não sair, vocês vão perder 300 estalecas", disse a voz.