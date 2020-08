Após sofrer AVC, atriz Neusa Borges é internada em Salvador

A atriz Neusa Borges, 79 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) nesta terça-feira (18), em Salvador, e foi internada no início da tarde Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no bairro do Cabula. A informação foi confirmada ao CORREIO pela assessoria do centro médico.

"A atriz Neusa Borges foi admitida na unidade de emergência do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador (BA), com quadro clínico de mal-estar. Encontra-se lúcida e fará uma série de exames diagnósticos", diz a nota do HGRS.

A artista, que hoje mora em Salvador, já sofreu outros dois AVCs, um em 2011 e outro em 2012.

Em junho deste ano, Neusa Borges deu entrevista ao canal Notícias da TV e contou que está enfrentando um problema de infiltração em seu apartamento há dois anos e que não contou com apoio do síndico do condomínio. A veterana acusa a administração do prédio de abuso por cobrar uma taxa para reformar o imóvel, além de mover uma ação por danos morais.

A Defesa Civil notificou o condomínio para que contrate um profissional qualificado que consiga analisar estrutura, os danos dentro do apartamento de Neusa, e que conserte os problemas de infiltração.

No processo movido pela advogada Zaira Castro, a atriz fala do transtorno causado, exige a reforma do imóvel e reclama das cobranças extras do condomínio em relação a essa obra. Na ação, Neusa também cita um problema antigo dentro do edifício, quando a instalação de um interfone necessitou de outra obra, há cerca de sete anos. Na primeira sentença, a atriz ganhou R$ 1.500, mas pediu recurso para o aumento da condenação de danos morais para R$ 5 mil.

Carreira

Natural de Florianópolis, em Santa Catarina, a atriz tem mais de 60 anos de carreira de sucesso na TV, no cinema e no teatro. Neusa coleciona papéis em novelas como O Rei do Gado, O Clone, Caminho das Índias, América e Salve Jorge.

Durante entrevista à Daniela Albuquerque, no programa Sensacional, em abril deste ano, a atriz falou dos anos na TV e afirmou não saber o motivo de nunca ter estabelecido um contrato fixo com a emissora carioca. “Queria descobrir isso antes de morrer. Eu fiquei praticamente 50 anos ali dentro. Eu fiz grandes trabalhos com certeza, mas eu sempre digo, quando falam que não existe racismo.. Talvez por ser mulher negra?”, questiona.

“Mas uma coisa é certa: Eu nunca mamei na teta da Globo, porque eu sei muito bem que tem gente contratado por 10, 15, 20, 30 anos. Sempre dei a Globo bons e belos trabalhos. E uma coisa que devo a ela [emissora] é que sou reconhecida não só no Brasil, como lá fora”, ponderou a atriz, que faz parte do elenco da série Auto Posto, exibida pela emissora Comedy Central.

Na entrevista, Neusa também revelou ter ficado chateada com o comportamento de um colega com quem contracenou durante a novela América, em 2005. “Eu fazia a dona Diva, mãe do Feitosa, que era Aílton Graça. Fiquei muito magoada com ele. Não gosto de gente falsa”, afirma ela, sem explicar o motivo de seu descontentamento. “Foi a única pessoa nesses anos de carreira que me deu tristeza”, completa.

Em abril de 2019, a veterana teve um quadro próprio no programa No Paladar, que é apresentado por Rita Brandão no Canal 24 da Net para Salvador, além do YouTube e pelo site Vem Bahia TV.

"Todo mundo acha que artista e jogador de futebol vai ser fácil e ganhar dinheiro, que tudo será simples, estão completamente enganados. É um sofrimento desgraçado. Se você for filhinho de papai e tiver grana, pode até ser fácil. Agora eu amo a Bahia e vivo falando isso. Dizem que aqui é o celeiro dos grandes artistas e é verdade. E aqui o artista sofre. Aqui tem artista de verdade", ressaltou, na época, deletando os artistas. "Deleto até eu", completou.

No ano passado, ela também trabalhou em um episódio de Sob Pressão, série escrita por Jorge Furtado, dando vida a personagem Lindacir Pinheiro da Silva.

Relembre alguns trabalhos da atriz na TV

Rita, de “Escrava Isaura” (1976)

Na adaptação do romance de mesmo nome de Bernardo Guimarães (1825-1884), era uma escrava de uma fazenda de um comendador

Dalva, de “O Clone” (2001)

Criou Lucas (Murilo Benício) e Diogo (Mutilo Benício) desde que nasceram. Alegre e maternal, não entendia a clonagem humana e acreditava em explicações sobrenaturais

Diva, de “Salve Jorge” (2012)

Mulher de Clóvis (Walter Breda), era ciumenta e vivia se metendo em confusão com os vizinhos.

Madame Naná, de “Boogie Oogie” (2014)

Foi uma participação especial. Deu vida a uma vidente

Mãe Quitéria, de "Escrava Mãe" (2016)

Na trama da Record, interpretou uma escrava