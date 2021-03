Após sofrer goleada, Flu de Feira demite Thiago Santa Bárbara

Um dia depois de sofrer a goleada por 6x3 para o Bahia de Feira, o Fluminense de Feira demitiu o técnico Thiago Santa Bárbara. Nesta segunda-feira (8), o Touro do Sertão confirmou a saída do treinador, em comunicado oficial.

Thiago, que havia sido anunciado pelo Flu em janeiro, comandou a equipe em quatro jogos pelo Campeonato Baiano. Neste tempo, somou um triunfo, sobre o Vitória da Conquista, e três derrotas, para o Atlético de Alagoinhas, Juazeirense e o 6x3 para o Tremendão. O time ocupa atualmente a 8ª posição do estadual, com três pontos.

A goleada para o Bahia de Feira aconteceu no último domingo (7), na Arena Cajueiro, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. Deon, duas vezes, Wesley, Pelé, Diones e Bruninho marcaram para o Tremendão, enquanto Emerson Catarina fez os três do Touro do Sertão.

"A saída do treinador foi em comum acordo com a diretoria do clube. O Fluminense agradece ao treinador pelos seus serviços prestados, e deseja sucesso em sua jornada profissional. O novo treinador será anunciado em breve pela diretoria de futebol do clube", informou o Flu, em nota.

Nas redes sociais, o técnico se despediu do time. "Quero agradecer a toda comissão e aos jogadores pela dedicação nesses dias de convivência", escreveu.

Thiago Santa Bárbara é o segundo técnico demitido no Campeonato Baiano. Na última sexta-feira (5), o Atlético de Alagoinhas anunciou a saída de Estevam Soares.

O Fluminense voltará a jogar pelo Baianão no próximo sábado (13), às 16h, contra o Unirb, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.