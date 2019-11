Após sucesso, Coringa deve ganhar novo filme com Joaquin Phoenix

O sucesso de Coringa encheu animou a Warner Bros, que já planeja uma sequência para o longa. Segundo o site The Hollywood Reporte, a continação será novamente estrelada por Joaquin Phoenix, o diretor Todd Phillips e o roteirista Scott Silver.

A decisão do estúdio aconteceu após o longa-metragem bater US$ 1 bilhão na bilheteria mundial. Feito inédito para filmes com classificação de 18 anos nos Estados Unidos. No Brasil a idade mínima é de 16 anos.

Em entrevistas durante a divulgação do longa-metragem, Phoenix e Phillips já haviam adiantado que tinham interesse em possíveis sequências. À época, o ator disse que havia “muito para explorar” no personagem, mas que não faria uma continuação “apenas por causa do sucesso do filme”.