Após suposta traição, esposa de Jô nega separação do jogador

Após uma saída conturbada do Corinthians, o atacante Jô voltou a ser o centro de uma polêmica nesta terça-feira (14). A coluna do jornalista Léo Dias, no portal Metrópoles, afirmou que o jogador teria traído sua esposa, Cláudia Silva, com uma suposta amante que está grávida, a influencer Máira Quiderolly.

Após a divulgação das informações, Jô desmentiu o rumor e afirmou que está indignado com a exposição da história. Cláudia Silva também se pronunciou sobre o caso negou a possibilidade do fim do casamento entre ela e Jô. O casal têm dois filhos. Por enquanto, Cláudia e os filhos estão isolados em uma mansão na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo informações do jornal Extra, mesmo que a traição e o filho fora do casamento sejam confirmados, Cláudia Silva não cogita se separar, A influenciadora Máira Quiderolly também nega que o pai do seu bebê seja o ex-jogador do Corinthias.

O contrato entre Jô e o clube paulista foi encerrado no última semana após ele ser visto em uma festa em um bar de São Paulo enquanto o Corinthians jogava uma partida pelo Brasileirão e perdia para o Cuiabá. Naquela ocasião, Jô não havia sido relacionado para a partida.

Sobre a suposta traição de Jô, o veículo carioca afirma que essa não é a primeira vez que o atleta tem uma relação extraconjugal. Em 2015 surgiu um outro boato que ele havia tido um filho fora do casamento, mas que não foi confirmado. Um pouco antes, Jô admitiu que já teria um outro filho fora do casamento com Cláudia. Pouco tempo depois eles reataram a relação.