Após suspensão, atendimento telefônico do Samu pelo 192 é restabelecido

Depois de ser suspenso por conta de problemas técnicos, o atendimento da central telefônica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Salvador foi restabelecido no início da tarde desta segunda-feira (19).

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o serviço ficou fora do ar após o rompimento dos cabos de fibra ótica da empresa de telefonia que presta serviços ao município.

Durante o período de suspensão, as ocorrências estavam sendo registradas por meio do telefone 190. da Polícia Militar, ao invés do tradicional 192.