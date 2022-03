Após suspensão, baiano Carlos Boi é demitido pelo UFC

Chegou ao fim a história do lutador Carlos Boi no UFC. Suspenso por 18 meses por doping, o baiano foi informado que não faz mais parte da principal organização de MMA do mundo. A informação da demissão foi divulgada pelo site MMA Fighting.

Carlos Boi foi contratado pelo UFC em 2017, mas só estreou pela organização em 2020. Logo após firmar contrato, ele foi pego no doping por conta do uso de esteroides e foi impedido de competir pela Agência de Antidoping dos Estados Unidos (USADA).

Ao todo, Boi disputou cinco lutas pelo UFC. Ele conquistou três vitórias e sofreu duas derrotas. A última luta do baiano aconteceu em outubro do ano passado, quando perdeu para o bielorrusso Andrei Arlovski por decisão unânime.

Em janeiro, Carlos Boi foi suspenso por 18 meses pela Comissão Atlética de Nevada. O órgão alegou que o lutador falhou no exame de doping para a luta contra Arlovski. Agora, o baiano de 27 anos só poderá voltar a lutar em abril de 2023.