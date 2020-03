Após suspensão de aulas na BA, sindicato indica que professores façam atividades remotas

Após a suspensão de aulas em todas as escolas da Bahia por conta do coronavírus, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Bahia (Sinepe-BA) divulgou um comunicado nesta quarta-feira (18) com algumas recomendações para as instituições de ensino do estado. A primeira delas é que os estabelecimentos desenvolvam atividades pedagógicas de forma não presencial.

"Que sejam desenvolvidas atividades pedagógicas de forma não presencial, podendo a Instituição de Ensino utilizar ferramentas digitais, com a divulgação dos trabalhos escolares e a cooperação Escola-Família", diz a nota. O Sindicato tabém indica que atividades pedagógicas constantes dos planos de aula da instituição de ensino sejam desenvolvidas pelos professores, através de trabalho remoto, como forma excepcional. De acordo com o Sinepe, as instituições de ensino devem, portanto, fiscalizar o cumprimento dessas indicações.

Na nota, o Sindicato também recomenda que funcionários do setor administrativo, quando possível, exerçam suas funções de forma remota.

"Caso não seja possível, que ocorra o revezamento dos funcionários nas atividades administrativas, evitando-se aglomeração no local de trabalho e que seja mantida a distância de um metro entre as pessoas", diz a nota.

Os grupos definidos como de risco - idosos, gestantes, pessoas portadoras de doenças crônicas, entre outros - devem ser afastados temporariamente do ambiente de trabalho. As instituições de ensino também devem restringir o atendimento externo. "Que a Instituição de Ensino cumpra as determinações de saúde emanadas pelos órgãos competentes, visando o bem-estar da comunidade escolar", finaliza o Sinepe-BA.

Confira a nota completa divulgada pelo Sindicato

CONSIDERANDO que são correntes as notícias e determinações de gestores públicos, pelo Governo Federal e em todos os Estados da Federação, de medidas de contenção a aglomerações e suspensão temporária de serviços particulares e públicos para contenção da pandemia do Coronavírus (COVID 19);

CONSIDERANDO que estas determinações de contenção a aglomerações e a suspensão pelo Governo do Estado da Bahia pelo período de 30 (trinta) dias das atividades letivas, nas unidades de ensino, públicas e particulares, dos Municípios de Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro, artigo 7º do DECRETO ESTADUAL no 19.529 de 16 de Março de 2020;

CONSIDERANDO que estas determinações de contenção a aglomerações e a suspensão pela Prefeitura de Salvador pelo período de 15 (quinze) dias das atividades de classe de todos os estabelecimentos da rede privada de Ensino licenciados pela Prefeitura Municipal de Salvador, artigo 6º do DECRETO MUNICIPAL no 32.256 de 16 de Março de 2020;

CONSIDERANDO que em inúmeros municípios do Estado da Bahia, já foram publicados decretos de emergência em saúde pública, determinando medidas preventivas, dentre as quais a suspensão de aulas nas escolas públicas e particulares, por tempo determinado ou indeterminado;

CONSIDERANDO a responsabilidade institucional do SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARTICULARES DO ESTADO DA BAHIA (SINEPE), ciente das inúmeras implicações que decorrem da suspensão das atividades educacionais, vem por meio deste documento oferecer as informações e recomendações a seguir elencadas:

Que sejam desenvolvidas atividades pedagógicas de forma não presencial, podendo a Instituição de Ensino utilizar ferramentas digitais, com a divulgação dos trabalhos escolares e a cooperação Escola-Família;

Que as atividades pedagógicas constantes dos planos de aula da Instituição de Ensino sejam desenvolvidas pelos professores, através de trabalho remoto, como forma excepcional, devendo a Instituição de Ensino fiscalizar o cumprimento do quanto previsto no Comunicado Conjunto SINPRO-BA e SINEPE-BA de 18 de Novembro de 2019;

Recomenda-se que o pessoal do setor administrativo, quando possível, exerça suas funções de forma remota. Caso não seja possível, que ocorra o revezamento dos funcionários nas atividades administrativas, evitando-se aglomeração no local de trabalho e que seja mantida a distância de um metro entre as pessoas.

Que os grupos definidos como de risco (idosos, gestantes, pessoas portadoras de doenças crônicas, entre outros) sejam afastados temporariamente do ambiente de trabalho;



Recomenda-se que a Instituição de Ensino restrinja o atendimento externo;



Que a Instituição de Ensino cumpra as determinações de saúde emanadas pelos órgãos competentes, visando o bem-estar da comunidade escolar;



O SINEPE-BA conjuntamente com o SINPRO/BA e SAEEBA/BA estarão em diálogo constante para dirimir quaisquer dúvidas em razão desta excepcionalidade.



O SINEPE-BA continuará acompanhando atentamente todos os desdobramentos relativos ao avanço da COVID-19 e suas implicações, no intuito de informar e orientar as Instituições de Ensino Particular de Ensino, na hipótese de necessidade de ajustes nas diretrizes acima indicadas,

Salvador, 18 de Março de 2020.

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARTICULARES DO ESTADO DA BAHIA