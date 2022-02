Após suspensão por estupro, Greenwood recebeu R$ 1,8 mi do United

O atacante Mason Greenwood está suspenso pelo Manchester United há cerca de um mês, desde que foi acusado de estupro e agressão por sua ex-namorada, Harriet Robson. Mas, mesmo longe de todas as atividades do clube, continua recebendo seus salários normalmente.

Segundo o jornal The Sun, os Red Devils já pagaram ao jogador o valor de 270 mil libras (o equivalente a R$ 1,8 milhão) desde que ele foi proibido de treinar e jogar com a equipe. O afastamento é por tempo indeterminado e seguirá enquanto o caso estiver sob investigação policial.

No dia 30 de janeiro, Harriet publicou nas suas redes sociais um vídeo no qual aparece com marcas roxas pelo corpo e com a boca ensanguentada. Ela também postou um áudio dizendo que Greenwood tenta forçá-la a ter relações sexuais com ele.

O atacante foi preso pelas autoridades locais no mesmo dia, sob a acusação de estupro e violência doméstica, e suspenso do United. Ele ficou detido por três dias, até ser liberado após pagamento de fiança. Agora, aguarda em liberdade o desfecho da investigação policial.

Apesar de continuar a receber os salários semanais de 75 mil libras (R$ 509 mil) do Manchester United, o jogador de 20 anos perdeu o contrato com a Nike e foi cortado da seleção da Inglaterra.

Os Red Devils também estão oferecendo a todos os torcedores que tenham camisas de Greenwood a troca do uniforme de forma gratuita. O nome dele já havia sido retirado do site oficial de vendas de produtos do clube.