Após taça do PSG, Neymar provoca: 'Beijo especial para os haters'

O Paris Saint-Germain conquistou, no último sábado (23), o 10º título do Campeonato Francês na história, após o empate em 1x1 com o Lens. O clima, porém, não foi 100% de festa. Parte da torcida deixou o estádio Parque dos Príncipes cerca de 15 minutos antes do fim da partida, como protesto.

A atitude ainda é uma bronca por causa da eliminação da Liga dos Campeões, para o Real Madrid, e foi puxada pelo principal grupo organizado de torcedores do PSG, que preferiu celebrar do lado de fora do estádio. Algumas pessoas que ficaram no Parque dos Príncipes ainda vaiaram a equipe, e Neymar foi um dos alvos favoritos.

Após a conquista do título, o brasileiro ironizou nas redes sociais. Em uma postagem dos Stories do Instagram, o camisa 10 escreveu: "Acordei afrontoso". E continuou a provocação em um vídeo.

"Oi, acordei, mais um título pro NJ. Bonjour, ça vas? (Bom dia, como vai você?, em francês). Ça vas bien (Tudo bem, em francês). Ai ai ui ui. Bom dia para todos! Um beijo especial para todos os haters. É isso aí mesmo", disse.



Neymar também criticou a atitude dos torcedores, em entrevista à ESPN Argentina. "Foi surreal que parte dos torcedores tenha abandonado o estádio", afirmou. "Vaias? Vão ficar cansados de fazer isso, pois ainda tenho três anos de contrato", completou.