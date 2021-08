Após terminar com Laryssa Ayres, Maria Maya encontra um novo amor

Durou pouco a solteirice de Maria Maya. Dois meses após a confirmação do término com Laryssa Ayres, a atriz assumiu um relacionamento com a gerente comercial Amanda Labrego. As duas estiveram juntas na tarde deste domingo (22) num café em São Paulo, de onde postaram fotos com direito a beijinhos.

O novo casal já troca declarações apaixonadas pelas redes. "Meu amor todinho. Coração não aguenta", comentou Maria numa foto postada por Amanda. O romance é um dos motivos que tem feito a atriz passar mais tempo na capital paulista, onde também ela dirige atualmente uma série para a internet.

Maria Maya, filha dos diretores Cininha de Paula e Wolf Maya, ficou três anos com Laryssa Ayres. Elas chegaram a dividir o mesmo teto, adotaram juntas dois cachorrinhos, mas, durante a pandemia, ainda em 2020, decidiram a necessidade de cada uma ter seu próprio espaço. Em junho deste ano, o namoro chegou ao fim.