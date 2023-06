Após término com Mel Maia, MC Daniel fala sobre separação: 'Pior momento'

O cantor MC Daniel negou, nesta segunda (12), ter terminado com Mel Maia devido a um "ciúme doentio". O pronunciamento veio depois que um perfil de notícias da internet divulgou a informação. Ele disse ainda que deixaria as redes sociais por estar com crises de ansiedade.

Os rumores começaram depois que o jornalista Leo Dias afirmou que um dos motivos que teriam causado o fim do relacionamento foi o ciúme dele ao ver Mel beijar outros homens na novela Vai na Fé.

Daniel se mostrou indignado: "Meu Deus do céu ???? Nunca que eu faria isso", comentou o cantor na publicação das redes sociais.

Depois, nos stories do Instagram, publicou um vídeo com voz embargada, alegando que estavam disparando mentiras sobre seu término.

"Tô no pior momento, quem não gosta de mim está tendo o que quer, mas eu estou vendo quem está soltando minha mão", reclamou o artista. "Vou me reerguer, quero que ninguém tenha dó de mim porque eu passei por isso minha vida inteira, mentiras e pessoas tentando me forjar. Vou passar por isso. Não fiz nada para merecer. Deus mostra quem não gosta de mim", criticou.

"Sentindo ansiedade, angústia no peito, tristeza, vontade de sumir. É muito complicado. Sei lá, tô ficando louco, é Deus, psicólogo. Tô no meu pior momento de cabeça. Desse lado aqui vocês não esperem exposição de nada. Minha família e meus parceiros têm muito respeito e gratidão pela família da Mel. Não estou bem. Estou vivendo uma coisa de relacionamento que não sei muito bem explicar para vocês", concluiu MC Daniel.