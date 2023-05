Após término conturbado em 2022, Bruna e Neymar planejaram gravidez

A influenciadora Bruna Biancardi, namorada do jogador Neymar, revelou que a primeira gravidez do casal foi planejada. Segundo a famosa, em conversa com os fãs no Instagram, os dois chegaram a fazer diversos exames.

No bate-papo, que aconteceu nesta segunda-feira (8) nos stories, Bruna contou que tem ovário policístico e, por isso, ficou com medo de ter alguma dificuldade para engravidar, mas acabou descobrindo que foi mais fácil do que imaginava.

No primeiro mês tentando, a influenciadora conseguiu engravidar e foi emoção para a família. Sobre o nome para o bebê, a namorada do jogador contou que ainda estão procurando. "Temos duas opções de nomes para meninos e duas para meninas, mas ainda não amamos totalmente. Acho que ainda não encontramos 'o' nome".

Os dois anunciaram a chegada do primeiro filho no dia 18 de abril, através das redes sociais. "Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes", escreveu Bruna.