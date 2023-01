Após Tite, CBF quer técnico 'de respeito e ofensivo' na Seleção

A eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar representou também o fim da era Tite. Desde então, especula-se quem será o novo comandante da Seleção. Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues comentou sobre a busca por um novo técnico, e disse que será um nome "de respeito" e que imponha um estilo de jogo "bem ofensivo".

"Sempre que o Brasil conquistou a Copa do Mundo, foi jogando de maneira ofensiva. A condição tática é muito cobrada. A gente sabe que quando conseguir empatar com a questão tática dos europeus, o Brasil sempre será vencedor por causa de talentos, de individualidades", afirmou, em entrevista na sede da CBF.

A nacionalidade é mais uma grande questão: seria um treinador brasileiro ou estrangeiro? O dirigente baiano deixou em aberto, e não descartou qualquer uma das possibilidades. Por outro lado, Ednaldo falou que irá atrás de um técnico "sempre falado" pela imprensa. Os mais cotados até aqui foram Josep Guardiola (Manchester City) e Carlo Ancelotti (Real Madrid).

"Ouvi tantos nomes, foram 26 até a virada do ano. Um desses nomes que vocês sempre colocaram, vou trabalhar em cima deles. Não temos nenhum decreto sobre ser estrangeiro, nem que possa ser brasileiro. Não temos preconceito com qualquer nacionalidade. Queremos um treinador de respeito, que dê padrão de jogo condizente com os atletas, ofensivo, como pensa o presidente", disse.

"Que possa trabalhar com todo suporte dado, assim como deu para Tite. Daremos tudo que é necessário para um excelente trabalho. Queremos um treinador dedicado, comprometido e que possa, principalmente, não só estar com os olhos voltados à seleção principal, mas principalmente com times de base. Olímpica, sub-17, sub-20. Temos muitos craques com potencial para o futuro", completou o dirigente.

Tite se desligou oficialmente da CBF nesta terça-feira (18). Ednaldo confirmou a "dissolução total" da comissão técnica, reforçando a reformulação total do departamento de futebol profissional. Saem os auxiliares Cléber Xavier, César Sampaio e Matheus Bacchi (filho de Tite), além de Juninho Paulista, coordenador da seleção principal.

"Juninho não vai continuar. Ele não está aqui, está fora (de férias), mas vamos tratar com ele quando retornar", comunicou.

De acordo com Ednaldo, a busca por um novo técnico só irá começar agora, com a formalização da saída de Tite. Ele não estabeleceu um prazo para a contratação, mas deixou claro que a missão é de acertar com o próximo profissional antes da data Fifa de março, quando deverão acontecer dois amistosos.

"Pode até ser que aconteça isso (interino no primeiro momento). Mas quero até março ter um nome definitivo. Não um provisório para ter que substituir. Será que define até 31 de janeiro? Pode ser que tenhamos. Estamos começando o trabalho a partir de agora. Mas pode ser que não tenha. E, se não tiver, não está atrasado", afirmou.