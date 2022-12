A Argentina conquistou o tricampeonato mundial em cima da França. Após empate em 3x3, o time de Lionel Messi derrotou a equipe liderada por Mbappé nos pênaltis. A Copa do Mundo do Catar chegou ao fim, mas a final disputada neste domingo (18), no estádio Lusail, segue rendendo resenhas, muitas delas na web.

Principal destaque da França e artilheiro do Mundial, com oito gols, Mbappé foi o principal alvo dos memes produzidos pelos brasileiros após a decisão. Confira a seguir alguns deles.