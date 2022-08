Após título mundial, Isaquias Queiroz volta a competir na Bahia

Com a presença de Isaquias Queiroz, atual campeão olímpico e mundial, o Campeonato Brasileiro de canoagem velocidade começa nesta quinta-feira (25) nas águas do Rio Paraguaçu, no município de Santo Estêvão, no interior baiano.

Outro medalhista olímpico presente é o também baiano Erlon Souza. Celeiro de grandes nomes da canoagem, a Bahia marca presença com outros representantes além da dupla.

Ao todo, 385 atletas representam 12 estados brasileiros na competição, que será disputada até domingo (28). Esta é a segunda vez que o Campeonato Brasileiro de canoagem velocidade e paracanoagem é sediado no estado. A outra edição aconteceu em 1992, como seletiva nacional para a Olimpíada de Barcelona.

Na última década, a Bahia tem sido um polo revelador dos melhores canoístas do país, a maioria deles proveniente de muncípios às margens do Rio de Contas, no Baixo Sul.