Após torcedores invadirem partida no México, briga generalizada deixa 22 feridos

Uma partida da 9ª rodada do Campeonato Mexicano terminou em violência generalizada, na noite do último sábado (5). Segundo a imprensa local, a briga entre torcedores teria resultado em ao menos 22 feridos e 17 mortes. O governo local, contudo, nega que tenha havido óbitos.

As cenas de violência começaram depois que torcedores dos times em campo, Atlas e do Querétaro, invadiram o gramado do estádio La Corregedoria aos 15 minutos do segundo tempo. No momento, o placar apontava 1 a 0 para o Atlas, com um gol do jogador Julio Furch.

Segundo a Fox Sports México, os torcedores do Querétaro teriam invadido o gramado. A segurança teria falhado e, em seguida, os rivais do Atlas também saíram da arquibancada em direção ao campo. Divulgadas em redes sociais, as imagens dos momentos seguintes à invasão provocaram perplexidade.Em algumas, famílias correm com crianças para se proteger, enquanto torcedores são vítimas de espancamento.

O governador de Querétaro, Mauricio Kuri, condenou o episódio. "A empresa proprietária de Gallos e as instiuições deverão responder pelo ocorrido. Dei instruções para que a lei seja aplicada com todas as suas consequências. Em Querétaro, não há impunidade", publicou, em seu perfil no Twitter.