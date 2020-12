A atriz Christina Rodrigues, de 47 anos, morreu nesta quinta-feira, 17, em decorrência de complicações causadas pelo novo coronavírus, no Rio de Janeiro. Com dificuldades para respirar, a artista estava internada em uma enfermaria da UPA da Tijuca, e aguardava por um leito de CTI.

Christiana Rodrigues atuou em diversos quadros do humorístico Zorra Total, que depois passou a se chamar Zorra. Ela também atuou em novelas, entre elas, Malhação Sonhos (2014-2015) e Beleza Pura (2008).

A morte da atriz foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Nas últimas semanas, o ator Eduardo Galvão, de 58 anos, também foi vítima do novo coronavírus.



De acordo com os dados divulgados na quarta, 16, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 na rede SUS (que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais) no município é de 89%. E a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 83%.