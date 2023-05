Após três meses com chikungunya, repórter Andrea Silva anuncia cura

Após três meses com sintomas da chikungunya, a repórter da TV Bahia, Andrea Silva, está curada. Nesta quinta-feira (11), a jornalista compartilhou nas redes sociais mais uma vitória na saúde.

Segundo Andrea, ela acordou com disposição e saúde para revelar que, após os três meses longe do trabalho, ela vai poder voltar a fazer o que gosta, pois estava sem a doença, depois que fez uma bateria de exames.

"Para todo o mal, a cura ....". Esse foi o pensamento que me veio a mente agorinha, é que a cura chegou amigos, graça a Deus, a tal da chikungunya está indo embora de uma vez, os exames comprovam e o meu estado físico também. Mas o tratamento continua, ainda estou usando os remédios diariamente", comentou no Instagram.

Apesar da cura, ela vai continuar com o acompanhamento médico para conseguir ajustar as consequências dos meses com a doença. "Só de lembrar que já estarei andando, andando, andando por aí como sempre fiz e amo fazer, já me dá outro ânimo", escreveu.

Nos comentários, amigos e colegas de profissão da jornalista comemoraram a saúde boa da repórter. "Estamos aqui de braços abertos! No seu tempo! A cura já chegou!", escreveu Jessica Senra. "Esperando você com todo o amor que houver nessa vida. Nós te amamos", disse Camila Marinho. "Saudade gigante de vc!! Estamos te esperando c um abraço gigante, do tamanho q essa Bahia tem por vc!", comentou Vanderson Nascimento.