Após três meses, Costa do Sauipe reabre ao público

Retomada

O complexo hoteleiro da Costa do Sauipe reabre hoje as portas, após mais de três meses fechado por conta da pandemia do novo coronavírus. Neste período, os hotéis adotaram rígidos protocolos de segurança, para a garantir tranquilidade a quem for ao local, diz o diretor de Experiência Operações Corporativo da Aviva, Flavio Monteiro. "Vai ser uma reabertura pequenininha", conta Monteiro. Segundo ele, neste primeiro final de semana, dos 1,5 mil quartos, apenas 60 serão utilizados. "Nós não estamos fazendo isso pensando na rentabilidade, queremos nos posicionar. Acreditamos no turismo e acreditamos no destino", diz. Nos últimos três meses, a Aviva, proprietária de Sauipe, manteve pouco mais de 200 funcionários, cuidando da manutenção do espaço. Com a reabertura, esse número salta para 700. "Acreditamos que haverá uma retomada e poderemos trazer de volta todos os que tivemos que desligar", diz.

Turismo regional

Uma dificuldade de Sauipe neste primeiro momento são as restrições na oferta de voos para Salvador. Mais do que nunca, a Aviva aposta no público regional. "Uma dificuldade adicional que temos na Bahia está relacionada aos voos, mas acreditamos que o público da Região Metropolitana de Salvador e de Sergipe podem compensar isso", afirma.

Oferta de assentos

Salvador lidera a oferta de assentos da Gol no Nordeste, segundo a Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC). Só em julho, a companhia aérea planeja cerca de 100 mil assentos; em agosto, o número sobe para 300 mil. Além disso, o número de destinos domésticos oferecidos pela companhia no Salvador Bahia Airport, da rede Vinci Airports, foi ampliado, passando a operar com 13 destinos desde o dia 1º de julho, sendo três inéditos: Campinas, Recife e Vitória da Conquista. Antes da pandemia , a Gol operava 10 destinos no aeroporto. Entre as novidades das rotas adicionadas pela Gol, destaque para o fato de os voos serem ajustados no turno vespertino, o que permite às conexões entre as regiões Sudeste e Nordeste serem realizadas de maneira mais rápida em Salvador. Isso significa que o passageiro chega à capital baiana no início da tarde e já embarca para o seu destino final no meio da tarde.

Crescimento

A Epman, especializada em Engenharia e Manutenção Industrial, Gestão de Projetos e Facilities, está completando 15 anos de atuação agora em julho com os melhores resultados da sua trajetória. No último ano, a empresa acumulou um crescimento de 460% em seu faturamento e de 809% na contratação de mão de obra.

Bem na foto

A distribuidora de petróleo Larco assumiu a nona colocação no ranking das dez maiores distribuidoras de óleo diesel S10+ e S500 do Brasil, além de ser a quarta maior do Nordeste, segundo os dados do novo ranking da Agência Nacional de Petróleo (ANP). A empresa passou para a quarta posição em Market Share de etanol hidratado no Nordeste e manteve a sexta colocação em gasolina na região, figurando em 11º no Brasil. "São resultados que nos orgulham bastante, mas queremos mais", comemora o diretor executivo da empresa, Alberto Costa.

Combustível

A Petrobras, com apoio da BR Distribuidora, começou a doação de 275 mil litros de combustíveis na Bahia para abastecer ambulâncias, veículos de transporte de médicos e geradores de hospitais públicos e filantrópicos que atendem pacientes com Covid-19. O produto será entregue hoje e volumes adicionais serão doados ao longo dos próximos meses, conforme disponibilidade logística e a demanda a ser indicada pelo governo estadual. A iniciativa faz parte de uma série de contribuições da companhia para ajudar o país a combater o coronavírus. Ao todo, a Petrobras doará mais de 3 milhões de litros de combustíveis para todos os estados do Brasil.

Assistência psicológica

Com investimento de R$ 580 mil, a startup baiana OiPsi oferece assistência psicológica com preço acessível. O serviço busca atender a população que não possui plano de saúde e não consegue custear as consultas particulares, que variam entre R$ 150 e R$ 500. A ferramenta, que trabalha com um valor único de R$ 69,90 por consulta, foi lançada em junho e já possui profissionais cadastrados da Bahia e de outros cinco estados. A expectativa é cadastrar 1000 psicólogos até o final do ano.

Parceria

A Serasa Experian ajudou a Cabral & Sousa, atacadista e distribuidora de produtos alimentícios e de higiene de Vitória da Conquista, a tornar seus processos de decisão de crédito, tornando-os totalmente automatizados. A inovação permitiu à Cabral & Souza uma reduziu de 25% na inadimplência. A companhia saiu de um método manual para um sistema digital, que possibilitou já no início aprovações automáticas para 50% dos pedidos de compras, sendo 65% feitos por consumidores e 45% por empresas.