Após treta com Ícaro Silva, Leifert ganha homenagem na final do The Voice

Um dia depois de se envolver em uma polêmica com o ator Ícaro Silva, Tiago Leifert publicou vídeos em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (23) para justificar sua ausência na final do "The Voice Brasil". Apesar disso, o apresentador recebeu uma homenagem do programa. Tiago recebeu mensagens carinhosas dos técnicos e de Andre Marques, que se emocionou ao falar do orgulho que tem do amigo.

Em um vídeo exibido para o público de casa, Claudinha falou sobre a importância do apresentador na TV. "Tiago é uma escola, um cara pronto para a comunicação". IZA complementou: "Ele nasceu para isso!"

No palco, a equipe também brincou, falando que ele devia estar chorando em casa com tanta emoção. "Não consigo falar...obrigado pessoal... Obrigado! Obrigado a todos. Vozes, técnicos...Eu vou mostrar para a minha filha quando ela crescer... Valeu Lulu, Iza, Claudinha, Telozinho, Brown, Dani, Ivete.. vou mostrar pra Lua quando ela crescer. Me pegaram totalmente de surpresa porque eu não estava esperando, não, eu estava assistindo a final, ninguém me falou nada que ia ter nada... Eu sou contra até homenagem. Se eu tivesse lá não ia ter deixado fazer não. Mas eu fiquei muito emocionado mesmo, acho que dá para perceber. Obrigado viu? Vou sentir muita saudade de vocês.", disse Tiago.

Entenda a polêmica

Ícaro Silva era especulado como um dos participantes para o "BBB 22", mas o ator não só negou que estará no programa, como detonou o reality da TV Globo.

Leifert resolveu surfar na onda de críticas a Ícaro, e entrou na briga ao defender o programa que comandou por cinco anos.

"Achar que o que você faz é superior não é baseado em fatos, é arrogância mesmo. Nenhuma métrica é capaz de dar embasamento ao que você escreveu: nem audiência, faturamento, repercussão, relevância, etc. Só seu gosto pessoal está do seu lado nessa, mas ele deixa de ser pessoal quando você o escreve na rede social", afirmou Leifert.

"Não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aê (sic)!", Tiago Leifert.

Depois da carta do apresentador, Ícaro Silva se manifestou sobre a carta que Tiago Leifert publicou. Em um desabafo, ele tratou sobre os ataques do apresentador e insinuou que o jornalista alcançou sucesso por ter 'parente no lugar certo'. Também afirmou que o ex-comandante do reality não se posicionou com a mesma intensidade sobre os casos de racismo e machismo da casa.

"Li sua cartinha e fiquei positivamente tocado pela contemplação do teu tempo. Imagino que para ter escrito um textão desse (o que não ocorreu nos casos de racismo, intolerância religiosa, misoginia, homofobia e abuso sexual no programa que você apresentava) é porque de fato te atravessei, o que sinceramente me envaidece como artista. Impressionante como tem coisa que passa e outras que interrompem nosso sossego né?", alfinetou Ícaro.

O intérprete de Joseph em Verdades Secretas continuou: "Eu conheci muitos garotos na minha vida que pautavam suas opiniões na lógica sistemática do dinheiro. Garotos sem nada especial. Nem talento, nem beleza, nem nada, mas que tinham a aparência e a submissão adequadas, além de um parente no lugar certo, sabe? Acho que você sabe". Tiago Leifert é filho de Gilberto Leifert, um dos responsáveis pelo setor comercial da TV Globo.

Ícaro também explicou que não odeia realities de modo geral e se posicionou sobre a afirmação de que ele deveria "virar adulto". Além disso, se manifestou sobre a acusação de que o "BBB" teria pago seu salário.

"'Ser adulto' e artista no meio midiático é justamente estar a par das deficiências culturais do país e contribuir de alguma forma para saná-las. Se trabalho na emissora de onde você saiu é porque esta é tão plural quanto o Estado brasileiro e abriga (me impressiona que você não tenha percebido) de certa forma, tanto quem está no corre, quanto quem nasceu com o sobrenome 'correto'", disse.

"Possivelmente, você nunca vai entender isso, mas pra uma pessoa preta e queer estar em destaque, contratada ou empregada ela precisa ser realmente excelente. Então não tem como você estar pagando meu salário, Tiago. Não fossem meu talento, minha história, minha trajetória, uma luta 'filhadaputa' diária e essa cara bonita eu acho que nem vivo estaria. É minha entrega que paga meu salário", continuou.

O ator relembrou o impacto da sua participação no "Show dos Famosos", quando venceu ao fazer uma interpretação de Beyoncé. "Imagino que sapatênis sejam confortáveis, mas eu literalmente tive que colocar salto alto, collant, peruca e performar como a maior diva do entretenimento na história para que o país começasse a olhar pra mim. E isso porque eu já tinha 22 anos de carreira na época. É que meu pai é funcionário público, sabe? Acho que não sabe".

Ícaro concluiu com votos a Tiago. "No geral, soube que você está lidando com questões pessoais. Desejo luz e proteção na tua vida, de verdade e acho que seria prudente focar aí a 'interrupção ao seu sossego'. Vai firme e feliz ano novo".