Após treta com Juliana Paes, Samantha Schmütz alfineta voto de Luciano Huck

A atriz Samantha Schmütz, que retomou a conta no Instagram depois de ter o perfil desativado no início da semana, alfinetou uma declaração de Luciano Huck sobre as eleições de 2018. No Conversa com Bial exibido nesta quarta (16), o apresentador da Globo afirmou ter votado em branco no segundo turno da disputa presidencial. Assim como fez com Juliana Paes, a humorista não perdeu a chance de criticar o marido de Angélica.

Em um post compartilhado na ferramenta Stories, Samantha defendeu que quem afirma que votaria novamente em branco se as opções fossem Jair Bolsonaro (sem partido) e Fernando Haddad, do PT, é conivente com o governo atual.

"Quem votou em branco em 2018 e continua afirmando que votaria de novo é conivente com tudo o que está acontecendo no país! Se toda a destruição e genocídio promovidos por Bolsonaro não mudou a sua opinião é porque você é parte do problema!", diz o post da Mídia Ninja compartilhado pela atriz.

Além de ter confirmado que vai ser sucessor de Fausto Silva nos domingos da Globo em 2022, Luciano Huck explicou no Conversa com Bial que não tem intenções de concorrer a cargos eleitorais, mas que não sairá do debate público.

Ao ser questionado por Bial sobre as eleições de 2018, o apresentador do Caldeirão respondeu:

"Ninguém nunca me perguntou isso diretamente, mas eu não vou me furtar da resposta, porque acho que hoje em dia no Brasil você não se posicionar é você compactuar com o que tá acontecendo. Eu votei em branco na última eleição, é o que eu devia ter feito e fiz com bastante tranquilidade. Os dois candidatos que se apresentavam naquela época, eu não me sentia representado por nenhum dos dois. Votei em branco e votaria em branco de novo."

Samantha Schmütz tem criticado colegas de profissão que não se posicionam sobre o governo Bolsonaro mais incisivamente. Os protestos começaram a ser feitos principalmente após a morte de Paulo Gustavo (1978-2021) por covid-19.

No último domingo (13), a artista publicou uma indireta nos Stories da rede social. "Tem muito famoso se passando por artista somente para vender shampoo! Se liguem", dizia a publicação. Coincidência ou não, no sábado (12), Juliana Paes publicou algumas fotos de um ensaio fotográfico para uma campanha de cosméticos da qual é garota-propaganda.

Duas horas após a publicação, o perfil de Samantha foi tirado do ar. Indignada com a postura da plataforma, ela protestou: "Desativaram minha conta do Instagram! Querem me enterrar, mas esqueceram que sou semente".

A humorista e Juliana nunca mencionaram o nome uma da outra durante as polêmicas, mas o mal-estar entre elas começou depois que a protagonista de A Dona do Pedaço compartilhou um desabafo destinado a uma colega de nome não divulgado, negando seu apoio ao governo Jair Bolsonaro, criticando ainda a extrema direita e os "delírios comunistas" da extrema esquerda.

Samantha, por sua vez, rebateu os argumentos --também sem citar nomes--, mas deixando evidente que ela era a tal colega para a qual Juliana tinha mandado o recado. Ambas atuaram juntas em Totalmente Demais (2015). Elas interpretaram as irmãs Dorinha e Carolina.