Após tropeços, Cauly garante: 'Uma semana livre faz a diferença'

O Bahia enfrentou uma maratona nas últimas semanas, com cinco jogos disputados em um intervalo de 14 dias. Agora, o elenco tem uma semana livre para treinos, e só volta a atuar no domingo (28), contra o Internacional, fora de casa. A folga no calendário foi comemorada pelo meia Cauly, que disse ver o período como essencial para o time reencontrar o caminho dos triunfos.

"Já tinha um tempinho que a gente não conseguia treinar muito. Uma semana faz uma diferença grande. De testar algumas coisas novas, experimentar e se preparar bem. Foi bom para dar uma descansada, esses dias livres que a gente teve. Uma semana faz, sim, uma diferença. Acho que a gente vai se preparar bem. Vamos com tudo para ganhar esses três pontos fora de casa", afirmou, em entrevista coletiva.

O Bahia já não ganha há quatro partidas. Perdeu para o Santos (3x0) e Flamengo (3x2) pelo Brasileirão e, em seguida, ficou no 0x0 com o Peixe, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Já no último fim de semana, voltou a empatar, dessa vez pela Série A, com o Goiás, na Arena Fonte Nova, por 1x1. Cauly falou sobre a sequência de jogos, e garantiu que o time está 'com a mente boa' para encerrar o jejum.

"Acho que a gente fez uma boa partida contra o Santos, fora de casa, um jogo difícil. Contra o Goiás, foi um jogo difícil. A gente gostaria de ter vencido em casa, diante de nossa torcida. Mas como falei, são jogos difíceis. Não tem jogo fácil. A gente continua com a mente boa, com a cabeça boa, treinando bem para voltar a vencer. É isso, trabalhar e continuar nossa caminhada", garantiu.

O Bahia enfrenta o Internacional neste domingo (28), às 16h, no Beira-Rio, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o tricolor é o 13º colocado, com sete pontos. O Colorado tem a mesma pontuação, mas está em 15º por ter saldo de gols inferior. Para Cauly, derrotar o rival em Porto Alegre seria importante não apenas por ser um confronto direto por posições, mas também para ajudar a retomar a confiança do Esquadrão.

"Acredito que no Brasileirão não tem jogo fácil. Todo jogo vai ser difícil. A gente vai tentar ganhar todos os jogos, independentemente do adversário. Seria importante a gente conseguir mais um triunfo fora de casa para voltar a dar aquela confiança e se sentir bem. São jogos complicados, a pontuação é igual, e a gente quer ganhar para deixar o Inter atrás", disse.

Para enfrentar o Goiás, o técnico Renato Paiva escalou o Bahia mais ofensivo, em um 3-4-3. Cauly falou sobre a mudança de formação tática, e admitiu que o time se surpreendeu com o posicionamento do rival.

"A gente tentou agir um pouco mais ofensivo. Para mim, foi um pouco diferente só na parte defensiva. Acho também que o Goiás veio diferente. A gente se preparou de uma forma e, no jogo, eles jogaram em um outro sistema. Dificultou um pouco no primeiro tempo. Mas, depois que o mister deu uma ajustada, acho que a gente fez um bom segundo tempo", avaliou.