Após última mediação, rodoviários vão se reunir em assembleia para decidir sobre greve

Rodoviários vão se reunir em uma nova assembleia na tarde desta quarta-feira (24) para avaliar uma nova proposta de acordo, colocada em pauta durante uma mediação na sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 5ª Região, no bairro de Nazaré. O encontro reuniu o sindicato da categoria e representantes dos empresários.

A categoria marcou a greve para quinta-feira (25) e a reunião é decisiva para acontecer o movimento ou não. A reunião começou às 10h, com a presença da presidente Débora Machado. Ela propôs um reajuste de 4,20%, além de outros itens.

"Um reajuste de 4,20%, concessão de mais um ônibus para a escolinha do sindicato, contratação de todos os empregados que já estão em jornada parcial, até no máximo 1º de julho, todas as horas prestadas, 50% serão pagas e os outros 50%, vão ser objeto de compensação, exceto de feriados, e o prazo de compensação reduzido para 90 dias. Em relação às avarias, se fixou o valor de R$ 2.500, no máximo, para a cobertura na responsabilidade do empregado, com possibilidade de divisão de até 20 vezes o valor", detalhou.

A decisão da reunião será levada para uma assembleia da categoria marcada para as 15h, para decidir os rumos do movimento. Caso a greve seja confirmada, na sexta-feira (26), haverá o julgamento da greve no TRT. Os juízes vão avaliar se os rodoviários estão cumprindo a legalidade.

Os empresários também vão se reunir em assembleia nesta tarde, para avaliar a proposta do TRT. O encontro está marcado para 14h30. Segundo Jorge Castro, representante patronal, a discussão vai levar em consideração os impactos da greve para a população.

"Nós temos duas coisas para serem avaliadas. A proposta é muito elevada para as nossas condições atuais, mas temos que compreender que existe uma sociedade que não pode ser prejudicada por tudo. Acho que durante o processo de evolução, vamos ter que ter bom senso para decidir", disse.

Negociações

No final da tarde dessa terça-feira (23), representantes dos rodoviários se reuniram com o prefeito Bruno Reis na prefeitura de Salvador. O encontro serviu para que a classe apresentasse suas reivindicações ao prefeito, mas acabou sem acordo.

O encontro, marcado para as 16h30, começou com uma hora de atraso, às 17h30, e acabou por volta de 19h10. Além de Bruno Reis e dos rodoviários, participou da reunião a Secretaria Municipal De Mobilidade, que já vinha dialogando com rodoviários para tentar evitar a greve, prevista para iniciar nesta quinta-feira (25).

Ao CORREIO, o vereador e presidente licenciado do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, Hélio Ferreira, afirmou que a reunião foi eficaz para que a classe manifestasse os tópicos exigidos. “A nossa reunião foi para mostrar nossa insatisfação, o entrave que está, o impasse dos pontos de pauta que nós temos, e solicitar ao prefeito que chame os empresários em responsabilidade para que amanhã no tribunal possam fazer uma proposta”, disse.

Em nota, a Prefeitura de Salvador afirmou ter percebido avanços nas negociações, que, segundo ela, também foram manifestados pelo sindicato dos rodoviários. “A gestão municipal afirma que está otimista de que vai ocorrer um acordo na reunião a ser realizada na manhã desta quarta-feira (24), na sede do TRT-5, entre a categoria e o sindicato empresarial”, completa.

Na manhã de ontem, a rodada de negociações entre trabalhadores e empresários do transporte rodoviário de Salvador finalizou sem acordo. O encontro também foi mediado pelo TRT. A reunião desta terça-feira durou quase 2h. A pauta do Sindicato dos Rodoviários tinha 15 itens de solicitação.