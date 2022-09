Após ultrapassagem proibida, motorista é preso com pistola escondida no carro

A Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de combate à criminalidade, na manhã desta quarta-feira (21), no km 737 da BR 101, trecho do município de Eunápolis, extremo sul da Bahia, quando flagrou o condutor de uma caminhonete Toro, realizando ultrapassagem proibida.

Durante os procedimentos de fiscalização e abordagem, os policiais solicitaram os documentos de porte obrigatório e após uma revista no interior do veículo, os policiais encontraram uma pistola cal.380mm e mais 18 munições do mesmo calibre, além de um carregador.

Dada às circunstâncias, ele foi preso em flagrante pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e apresentado com todo material apreendido na Delegacia de Polícia Civil de Eunápolis (BA) para os procedimentos cabíveis.