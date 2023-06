Após vaga na Copa do Brasil, Bahia pega Fortaleza para reagir na Série A

O Bahia vive dias de euforia após a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. O Esquadrão é o único clube do Nordeste que conseguiu avançar, e está a dois jogos de uma inédita vaga na semifinal. Mas é hora de pausar a comemoração e virar a chave. Afinal, há uma dura realidade pela frente no Brasileirão.

O momento no campeonato de pontos corridos não é bom. O time do técnico Renato Paiva está há quatro jogos sem vencer na competição, à beira da zona de rebaixamento. Aparece na 16ª posição, com apenas sete pontos somados. É a mesma quantidade do Goiás, que abre o Z4, mas o esmeraldino está abaixo pelo saldo de gols inferior.

A próxima missão será neste sábado (3), às 16h, quando o Bahia visita o Fortaleza na Arena Castelão. É um rival que tem sido pedra no sapato tricolor, principalmente nos encontros como visitante. O Esquadrão não vence o Leão do Pici em solo cearense desde o início de 2021, quando goleou por 4x0, pela penúltima rodada do Brasileirão 2020.

De lá para cá, são quatro jogos sem ganhar. Por outro lado, uma dessas partidas terminou favorável ao Bahia. Pela semifinal do Nordestão de 2021, os times empataram 0x0 no tempo regular, mas o clube baiano se deu melhor nos pênaltis e avançou à decisão. No fim, se sagrou tetracampeão, sobre o Ceará.

Antes, o Esquadrão vinha de revés para o rival por 2x1, pela fase de grupos. Depois, chegou a ganhar do Fortaleza por 4x2 pelo Brasileirão de 2021, mas na Arena Fonte Nova. Em seguida, mais duas derrotas no Castelão: 2x1, pela Série A do mesmo ano - que decretou o rebaixamento para a Série B -, e 3x1, pela Copa do Nordeste de 2022.

Herói da classificação na Copa do Brasil diante do Santos, quando defendeu dois pênaltis, o goleiro Marcos Felipe reconheceu a força do adversário como mandante. Mas garantiu que a equipe baiana está pronta para sair com os três pontos do Ceará.

“Nós sabemos da dificuldade do jogo. Mas sabemos da importância de conseguir os três pontos lá. Vamos em busca disso. Colocar aquilo que o mister pede para gente, que é propor o jogo, ter construção bem feita, para que a gente consiga fazer gols e sair com o triunfo”, afirmou.

O goleiro também lembrou o encontro mais recente entre as duas equipes, pela atual temporada. O Fortaleza aplicou 3x0 sobre o Bahia em plena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

“É respeitar. Mas nós sabemos que jogar lá é muito difícil. Nossa equipe está bem preparada. Sabemos da dificuldade do jogo. Tivemos um confronto com eles na nossa casa, aqui. Não foi o resultado que nós esperávamos. Mas lá nós vamos buscar os três pontos, porque precisamos também subir na tabela”, completou.

Daquela derrota em casa para cá, porém, muita coisa mudou. O Bahia ganhou novas peças, como Thaciano, Vitor Hugo e Ademir, ao mesmo tempo em que outras perderam espaço - como Daniel e Diego Rosa, que haviam sido titulares na ocasião. Até a formação tática utilizada passou a ser outra. Se Paiva usava um 4-3-3 há quatro meses, hoje consolidou o esquema com três zagueiros.

Para Marcos Felipe, é preciso aproveitar o embalo da classificação na Copa do Brasil para voltar a triunfar. Vale lembrar que, somando os dois empates com o Santos no mata-mata aos números do Brasileirão, já são seis jogos seguidos sem vencer na temporada.

“Sim [a sequência incomoda o grupo], porque nós queremos estar sempre conquistando pontos no Brasileiro, avançando de fase na Copa do Brasil. Sempre queremos alcançar grandes objetivos. Sabemos que existem adversários do outro lado que são qualificados, se preparam também. Mas estamos nos fortalecendo, buscando o que precisamos melhorar, para que os resultados positivos voltem a acontecer”, garantiu.

Escalação

Para enfrentar o Fortaleza, o Bahia terá dois importantes desfalques, ambos no setor ofensivo. Biel e Jacaré estão vetados e não viajaram com o restante da equipe para o Ceará. A ausência da dupla, por sua vez, deve promover as entradas de Cicinho e Ademir no time titular.

Chávez, Marcos Victor, Matheus Bahia, Raul Gustavo e Yago Felipe também seguem em seus respectivos tratamentos. Por outro lado, Thaciano e Mingotti voltam a ficar à disposição de Renato Paiva, depois de serem desfalques na Copa do Brasil por já terem disputado o torneio por outras equipes. No entanto, o treinador só deve confirmar a escalação minutos antes da bola rolar no estádio Castelão.

Desta forma, um provável escalação inicial tem: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Acevedo (Thaciano), Rezende, Cauly e Ryan; Ademir e Everaldo.

Fortaleza

Rival do Bahia, o Fortaleza aposta na força do Castelão para ganhar. Afinal, o Leão do Pici não é derrotado em casa desde o dia 29 de março, quando perdeu para o Ceará por 3x2 na semifinal da Copa do Nordeste. De lá para cá, são 10 partidas invicto como mandante, com oito vitórias e dois empates, entre Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Cearense.

Para a partida deste sábado (3), o técnico Juan Pablo Vojvoda não tem desfalques por suspensão. Por outro lado, o lateral-direito Tinga, um dos líderes do elenco, sente dores na coxa direita e deve desfalcar o time. Fernando Miguel e Pedro Rocha também estão no departamento médico.

Com isso, a escalação deve ser parecida com o time que enfrentou e venceu o Palmeiras por 1x0, no meio da semana, pela Copa do Brasil. Apesar do resultado positivo, o Fortaleza foi eliminado, já que havia perdido a ida por 3x0.

Um possível Fortaleza tem: João Ricardo; Dudu, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre (Zé Welison), Pochettino; Pikachu, Romarinho, Lucero e Galhardo.