Após vencer a Ponte, jogadores do Vitória se reapresentam na Toca

O Vitória iniciou nesta terça-feira (29) a preparação para o confronto direto contra a equipe do Figueirense, partida que acontece no sábado (2), às 16h30, no Barradão, e pode fazer o rubro-negro abrir sete pontos de vantagem para a zona de rebaixamento da Série B.

Na semana passada, Geninho teve que esperar até a última hora para ter uma posição definitiva sobre Jordy e Lucas Cândido. O atacante jogou alguns minutos - o suficiente para marcar o gol da virada contra a Ponte Preta -, mas o volante sequer viajou para Campinas (SP).

No treinamento desta terça, Lucas Cândido continuou sob os cuidados do preparador físico Rodrigo Santana. Segundo a assessoria de comunicação do Vitória, ele fez "um trabalho individualizado e ganhou a companhia do atacante Jordy". O clube ainda afirmou que o "equatoriano mantém o tratamento da inflamação na região pubiana, enquanto Lucas está recuperado do edema muscular na coxa".

O desfalque da vez foi o lateral Chiquinho, que acusou dor muscular e sequer apareceu no gramado da Toca do Leão. Os outros atletas que disputaram mais de 45 minutos fizeram treino regenerativo e deram voltas ao redor do campo.