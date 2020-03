Após vencer câncer, Heloísa Périssé volta aos palcos hoje (13) em Salvador

Quando Heloísa Périssé era criança, morou em várias cidades devido ao emprego do pai, um coronel da aeronáutica. Ela finalmente se estabeleceu em Salvador quando tinha 11 anos e ficou na capital baiana até os 19, quando voltou para o Rio de Janeiro, sua terra natal, para seguir o sonho de ser atriz.

E deu certo! Hoje (13), ela desembarca em Salvador para estrelar, junto com a amiga Maria Clara Gueiros, o espetáculo Loloucas, no Teatro Jorge Amado. Surgida em 2018, essa é a primeira vez que a peça sai do eixo Rio-São Paulo. E por um motivo especial: a volta aos palcos da atriz após se recuperar de um câncer nas glândulas salivares.

“Terminei o tratamento em outubro de 2019. Agora estou numa fase de monitoramento para garantir que está tudo certo", disse Heloisa. A atriz escolheu Salvador para essa volta, devido a relação afetiva que tem com a cidade. A mãe dela e os melhores amigos moram na capital baiana.

"O povo da Bahia é maravilhoso e a Lolô se sente em casa em Salvador. Não poderia ter lugar melhor", diz Maria Clara Gueiros. Lolô é o apelido de Heloisa Périssé e o nome da peça é a junção desse termo com a palavra loucas.

Juntas, as atrizes vão encarnar as também amigas Iolanda (Heloisa Périssé) e Ieda (Maria Clara Gueiros), duas siimpáticas idosas que fazem uma reflexão sobre a vida que elas levaram. “É também uma reflexão sobre amizade. Quando pensei na peça, a ideia era que fosse um monólogo, mas achei que seria melhor atuar mais uma vez com Maria Clara. Temos 30 anos de amizade”, diz Périssé.

Ela é responsável pelo roteiro da peça, mas garante que a amiga também pensou a história. “A Ieda é uma personificação da mãe da Clarinha. É uma mulher assertiva, sem papas na língua. Já a Iolanda é professora concursada, que fazia protestos mesmo sendo mais séria”, explica.

“As duas são amigas o suficiente para relembrar o passado e até brigar em cima do palco”, diz Maria Clara Gueiros. A peça tem direção de Otavio Muller.

Serviço:

O quê: Loloucas - com Heloisa Périssé e Maria Clara Gueiros

Onde: Teatro Jorge Amado (Av. Manoel Dias, Pituba)

Quando: Hoje (13) e amanhã (14), às 21h, e domingo (15), às 19h.

Ingressos: R$ 90 | 45. Vendas no local ou no portal Ingresso Rápido.

*Com orientação da editora Ana Cristina Pereira