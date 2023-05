Após vencer o Coritiba, Bahia inicia preparação para pegar o Santos

Sem tempo para perder, o Bahia voltou aos treinos após vencer o Coritiba, por 3x1, neste domingo (7), e iniciou a preparação para o confronto com o Santos. A partida será na quarta-feira (10), às 19h, na Vila Belmiro, pela 5ª rodada do Brasileirão.

No CT Evaristo de Macedo, os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Coritiba fizeram um trabalho regenerativo nesta segunda-feira (8). O restante do elenco foi para o campo e participou de um treino tático comandado por Renato Paiva.

Diante do Santos, o Bahia terá pelo menos uma mudança. O atacante Vitor Jacaré recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Jacaré tem atuado de ala direita no esquema com três zagueiros.

No setor, as duas opções mais prováveis para Renato Paiva são o lateral Cicinho e o atacante Ademir. O primeiro não começou bem a trajetória no Bahia e perdeu espaço no elenco. Nesta terça-feira (9), o Esquadrão realizará o último treino antes da partida. Será nessa atividade que Paiva definirá o time.