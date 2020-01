Após vender Gabigol ao Flamengo, Inter de Milão contrata Eriksen

Horas depois do Flamengo confirmar a contratação de Gabigol junto à Inter de Milão, foi a vez do clube italiano anunciar um acerto próprio: Christian Eriksen. O meia dinamarquês estava no Tottenham e assinou até 30 de junho de 2024.

A Inter não divulgou valores da transação. Mas a imprensa da Itália acredita que o time tenha desembolsado 20 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões) para garantir o novo reforço.

A contratação foi facilitada pelo contrato de Eriksen com o Tottenham, que se encerraria ao fim da atual temporada - assim, o meia poderia se transferir gratuitamente para outro time. Como estava insatisfeito com a atual equipe, os ingleses decidiram negociá-lo.

Aos 27 anos, o jogador estava nos Spurs desde 2013, quando veio do Ajax. Pelo Tottenham, atuou em mais de 300 jogos, marcando 69 gols e dando 85 assistências. Foi peça importante para o time, que chegou à final da Liga dos Campeões no ano passado e terminou entre os quatro primeiros da Premier League nos últimos quatro anos.

Pela seleção da Dinamarca, jogou em 95 partidas, tendo disputado as edições da Copa do Mundo de 2010 e 2018 e a Eurocopa de 2012.