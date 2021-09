Após volta à UTI, Pelé apresenta melhora e vai para semi-intensiva

Internado desde o dia 31 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Pelé passou por instabilidade respiratória na madrugada desta sexta-feira (17) e precisou voltar à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Mas o Rei do Futebol já apresentou melhoras e passou para cuidados semi-intensivos.

Em boletim médico, o hospital informou que Pelé apresentou instabilidade respiratória, e que a transferência foi uma medida preventiva. O quadro de saúde do ex-jogador é estável, segundo a nota.

"Edson Arantes do Nascimento apresentou breve instabilidade respiratória na madrugada de 17 de setembro, e como medida preventiva, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após estabilização do quadro, o paciente passou para cuidados semi-intensivos. Ele encontra-se, neste momento, estável do ponto de vista cardiovascular e respiratório, e segue em recuperação de pós-operatório abdominal", diz o boletim médico.

Kely Nascimento, filha de Pelé, também tranquilizou os fãs e uma foto ao lado do pai nesta sexta. "Ele está recuperando bem e dentro do quadro do normal. Prometo!", escreveu.

"Ele não gosta quando eu falo isso então por favor não conta pra ele mas ele é um senhor (velhinho). No quadro normal de um senhor da idade dele, depois de uma operação dessas, as vezes são dois passos para frente e um para trás. Ontem ele estava cansado e deu um passinho pra trás. Hoje ele deu dois pra frente!", continuou.

Pelé está internado desde o dia 31 de agosto. No dia 4 de setembro, ele passou por cirurgia para a retirada de um tumor no cólon, uma parte do intestino, e ficou na UTI. O resultado da biópsia não foi divulgado. Na última terça-feira (14), o ex-jogador, de 80 anos, foi transferido para um quarto.