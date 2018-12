Após xingamentos, Fernanda Lima processa Eduardo Costa

A apresentadora Fernanda Lima não aceitou o pedido de desculpas do cantor Eduardo Costa e entrou com duas ações contra o sertanejo - uma na área cível e outra na criminal, segundo informação de O Globo.O músico fez ofensas à apresentadora em redes sociais, mas depois disse que tinha agido como "um babaca" com sua postura.

A assessoria do cantor informou que o departamento jurídico que o representa está tomando as providências devidas e que Eduardo Costa não vai comentar o caso. A apresentadora também preferiu não falar com a imprensa sobre os processos. Segundo a coluna, a primeira audiência criminal entre as partes está marcada para o dia 19, na Justiça do Rio de Janeiro.

A confusão entre os dois começou depois que Fernanda Lima fez um discurso feminista no seu programa, "Amor & Sexo", que incomodou profundamente Eduardo.

"Chamam de louca a mulher que desafia as regras e não se conforma. Chamam de louca a mulher cheia de erotismo, de vida e de tesão. Chamam de louca a mulher que resiste e não desiste. Chamam de louca a mulher que diz sim e diz não. Não importa o que façamos, nos chamam de louca. Se levamos a fama, vamos sim deitar na cama. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema de opressão", discursou Fernanda. "Vamos sabotar as engrenagens desse sistema homofóbico, racista, patriarcal, machista e misógino. Vamos jogar na fogueira as camisas de forças da submissão, da tirania e da repressão. Vamos libertar todas nós e todos vocês. Nossa luta está apenas começando. Preparem-se porque essa revolução não tem volta", finalizou ela.

O sertanejo foi às redes sociais para chamar Fernanda de "imbecil" e afirmar que a "mamata vai acabar". "Essa imbecil com esse discurso de esquerdista! Ela pode ter certeza de uma coisa, a mamata vai acabar, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco e o lado mais fraco hoje é o que ela está", postou o cantor.

Depois, ele afirmou durante o "Fofocalizando" que não se arrependia das suas críticas, mas a forma que usou para atacar Fernanda. "Escrevi um negócio a respeito da Fernanda Lima no meu Instagram e me arrependo. Fui infeliz nas palavras. Gostaria de pedir desculpas a ela, ao marido e aos filhos dela, para toda a família e para os fãs, porque eu fui infeliz nas minhas palavras. Não que eu me arrependa do que eu falei, eu me arrependo da forma como falei".

“Eu acabei entrando nas minhas redes sociais e falando pelos cotovelos. Eu continuo pensando da mesma forma, eu não retiro aquilo que eu disse, mas eu quero me retratar da forma como eu disse, o jeito com que me coloquei. Acho que eu poderia ter sido um cara mais brando, mais tranquilo, poderia ter sido muito mais comedido nas minhas palavras, infelizmente eu não fui", disse ele em outra ocasião.

Veja trecho da fala de Fernanda: