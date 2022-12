Aposentado, Agüero divide quarto com Messi antes da final da Copa

Aposentado do futebol desde dezembro do ano passado, quando teve detectado um problema no coração, o ex-atacante Agüero foi convidado pela Argentina para concentrar junto com o elenco antes da final da Copa do Mundo, neste domingo (18), às 12h, contra a França.

De acordo com o site argentino TyC Sports, Agüero dormirá no mesmo quarto que Lionel Messi. Os dois eram companheiros de concentração na seleção. Na quinta-feira, o ex-jogador vestiu o uniforme e acompanhou o treinamento.

Agüero participou de praticamente todo o ciclo da Argentina até a Copa do Mundo. No ano passado, ele conquistou a Copa América em final contra o Brasil, no Maracanã. Em dezembro, ele apresentou problemas cardíacos quando estava no Barcelona e decidiu se aposentar dos gramados.

Além de Agüero, outros três jogadores foram convidados pela AFA para a concentração Argentina. Lo Celso, Nico Corrêa e Joaquín Corrêa estariam na Copa do Mundo, mas foram cortados da lista de convocados por problemas físicos.