Aposentado do futebol, Petr Cech jogará em time de hóquei no gelo

**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX** The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix! Full story here: https://t.co/DdpOdLz6yb pic.twitter.com/kyQuERVBHa

"Estou empolgado por ter a oportunidade de jogar com o Phoenix para ter a experiência de jogo. Espero que possa ajudar este jovem time a alcançar suas metas para a temporada e tentar vencer o máximo de jogos possíveis. Depois de 20 anos no futebol, será uma experiência maravilhosa praticar o esporte que eu amava assistir e jogar quando criança", falou.

OFFICIAL: Petr Cech has signed for English hockey team @gford_phoenix.



"After 20 years of professional football this is going to be a wonderful experience for me to play the game I loved to watch and play as a kid." pic.twitter.com/LdrBss57eX