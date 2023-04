Aposta de Feira de Santana leva R$ 17,4 milhões da Dupla Sena de Páscoa

Uma aposta simples da Dupla Sena, feita na cidade de Feira de Santana, levou o prêmio de R$ 17,4 milhões no sorteio realizado no último sábado (8). O ganhador ou ganhadora dividirá o prêmio total de R$ 35 milhões com outro apostador do estado de Goiás.

Os números do 1º sorteio foram: 03-04-21-23-28-32 (2 acertos). Já os números do 2º sorteio foram: 05-15-19-21-34-39 (não houve ganhadores). A aposta simples da Dupla Sena custa R$ 2,50.

Para ter acesso ao prêmio, os apostadores precisam procurar uma agência da Caixa Econômica Federal.