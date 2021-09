Aposta na Bahia é uma das 57 que dividirão prêmio recorde da Lotofácil

Uma aposta da Bahia está entre as 57 que acertaram o concurso da Lotofácil da Independência realizado neste sábado (11). Elas vão dividir o prêmio recorde de mais de R$ 150 milhões - o maior da história da Lotofácil.

Cada uma das apostas vai levar R$ 2.791.889,55.

As apostas com 15 acertos foram registradas no DF (1) e nos seguintes estados: SP (18), PR (5), SC (5), BA (3), GO (3), MG (2), PA (2), RJ (2), CE (1), ES (1), MA (1), MS (1), MT (1), PE (1), SE (1), além de 9 apostas no Canal Eletrônico.

Outros prêmios:

14 acertos: 10.288 apostas ganhadoras, R$ 1.124,02

13 acertos: 292.658 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos: 3.577.748 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos: 18.451.178 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Veja as dezenas sorteadas no concurso 2.320: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 12 - 13 -15 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25