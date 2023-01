Apostando em promessas, Bahia reduz média de idade do elenco em 2023

O Bahia terá um time mais jovem em 2023. As contratações realizadas até o momento, aliadas à saída de atletas experientes, reduziram a média de idade do elenco. Ainda em processo da montagem do grupo, o tricolor passou de uma média de 24,8 anos em 2022 para 23,2 da atual equipe. A redução é explicada pelo perfil de atletas que estão sendo contratados.

Desde que passou a ser gerido pelo Grupo City, o Bahia adotou a postura de investir em jovens atletas. Dos 10 jogadores acertados com o clube, quatro têm 21 anos ou menos. A conta inclui Kayky, Raul Gustavo e Diego Rosa, que estão treinando no CT Evaristo de Macedo, mas ainda não foram anunciados.

O atacante Kayky, aliás, é o mais jovem dos reforços - tem 19 anos e completará 20 em junho. O jogador é considerado uma das grandes promessas do Grupo City, que o comprou do Fluminense por cerca de R$ 70 milhões em 2021. Ele até estreou pelo Manchester City, mas passou a temporada emprestado ao Paços de Ferreira, de Portugal.

Apesar da pouca idade, Kayky não será o atleta mais jovem do elenco. O posto é de Patrick Verhon, que tem 18 anos. Cria da base do Bahia, o meia foi lançado no time principal no ano passado, e a tendência é que ganhe mais chances em 2023.

Se depender do técnico Renato Paiva, Patrick Verhon pode ser superado por outro prata da casa. Durante a pré-temporada, o treinador português tem utilizado o meia Wadson, de 17 anos. O Bahia ainda não confirmou se ele será incorporado ao time de cima. Nomes como o meia Felipe Redaelli (19 anos) e o lateral esquerdo Ryan (20 anos) também participam dos treinos.

Além da chegada de jovens, atletas mais velhos deixaram o clube. Puxam a lista os centroavantes Hugo Rodallega (37) e Ytalo (34), o zagueiro Didi (31), o volante Emerson Santos (30) e o colombiano Copete, de 34 anos, que foi emprestado ao CRB.

Mescla

Mesmo com a redução na média de idade, a diretoria também buscou jogadores experientes. O atacante Everaldo, de 31 anos, chega para ser a principal referência no ataque. Ele disputou as últimas três temporadas pelo Kashima Antlers, do Japão.

Nessa mesma linha, o Esquadrão apostou na renovação do meia-atacante Ricardo Goulart, de 31 anos, que foi contratado no ano passado e participou da campanha do acesso. O novo vínculo será até dezembro.

Além disso, foram mantidos jogadores que são considerados líderes e que possuem mais vivência no clube. São os casos dos meias Daniel e Lucas Mugni e do goleiro Danilo Fernandes. Este vive uma situação diferente dos outros dois. Ele trata uma lesão no joelho e precisa ter o vínculo prorrogado até que esteja clinicamente curado.

Confira a lista de jogadores contratados pelo Bahia:

Anunciados

Marcos Felipe (26 anos)

Marcos Victor (20 anos)

Kanu (25 anos)

David Duarte (27 anos)

Nicolás Acevedo (26 anos)

Biel (21 anos)

Everaldo (31 anos)



Ainda não oficializados

Diego Rosa (20 anos)

Kayky (19 anos)

Raul Gustavo (23 anos)