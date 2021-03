Apostando na beleza plural e real, Taís Araujo retorna ao Superbonita

O período em casa, durante a pandemia, serviu para Taís Araujo, 42, desmistificar que está sempre glamourosa, como em seus trabalhos. "Quem convive comigo sabe que essa pessoa não existe", diz. É com esse despojamento e apostando na beleza real que ela enncara a apresentação da nova temporada do Superbonita, que estreia nesta quinta (11), às 22h, no canal pago GNT.

"Eu só me arrumo para ir trabalhar, na vida não", diz. "Mesmo nas redes sociais eu não sou muito montada, porque não sou assim. Às vezes levo até bronca do meu assessor por estar largada demais. Se um dia eu for casar com festa [em 2011 ela se casou no civil com Lázaro Ramos], não quero Dia de Noiva. Não tenho encanto por isso. Acho esse momento mais legal pelas conversas com as profissionais que estão comigo no camarim", completa

À frente de uma nova temporada da atração dedicada à beleza feminina, ela afirma que o tempo em que essa questão podia ser enquadrada em um único padrão passou. E isso poderá ser visto no programa.

"Mudou tudo", diz, que conduziu a atração entre 2006 e 2009. "Naquela época, a gente falava muito sobre padrão de beleza e tratamentos estéticos. Hoje, falamos de um conceito mais amplo. Vemos a beleza de uma maneira muito plural. Isso se reflete nas pautas e nas escolhas das personagens."

E o time de convidadas está mesmo bem diverso: vai de Xuxa a MC Carol, de Maju Coutinho a Giovanna Ewbank e de Juliana Paes a Aline Midlej, entre outras. "Foram papos muito importantes. A gente não falou exclusivamente sobre os temas do programa. Vamos ter um papo muito diverso com essas mulheres", conta.

"Não dava para conversar com a Xuxa e perguntar só sobre como ela relaxa, falei com ela por quase três horas", exemplifica. "A Giovanna Ewbank tem uma história linda de maternidade. Essas mulheres me interessam muito. Sempre tenho muita curiosidade sobre as personagens e tive a chance de dar uma aprofundada", diz a atriz, que é mãe de João Vicente, 9, e Maria Antônia, 6.

A própria Taís Araujo diz fazer muito uso das recomendações que ouve de outras mulheres no programa. "Eu virei adepta da meditação da última temporada [apresentada em 2020] para cá", revela. "Adoro uma dica, seja de pele, de livro... Uma coisa que eu faço muito agora é andar com óleos essenciais. Vivo com um saquinho na bolsa. Cada óleo tem uma função, pode ser para concentração, ansiedade, foco... Você usa conforme a sua necessidade."

Gravadas de forma remota, as entrevistas terão como fio condutor como essas mulheres encaixam na própria rotina as práticas que trazem bem-estar e saúde. "A gente já falava muito sobre autocuidado, mas com a pandemia ampliamos isso", diz. "Estamos focando em coisas que podem ajudar a acalmar os ânimos neste momento tão difícil."

Mesmo sem a presença física das entrevistadas no estúdio, a tecnologia acabou dando um jeito de reuni-las. "No Superbonita, temos um telão de LED em que as entrevistadas aparecem de corpo inteiro", diz. "Elas são quase trazidas para dentro do cenário. A gente está inventando a maneira de trabalhar."

Ela lembra que o protocolo seguido para a gravação da temporada, em meio à pandemia, foi muito similar ao adotado pela Globo para as filmagens da reta final de Amor de Mãe, novela na qual interpreta a advogada Vitória e que foi interrompida em 2020 por causa das restrições geradas pela Covid-19 (atualmente, a emissora exibe um compacto da primeira fase, com previsão dos inéditos irem ao ar a partir do dia 15). "A diferença é que na novela a gente contracena", compara.