Apostando no novo single, Cheiro de Amor encarta CD no CORREIO

O Carnaval está chegando e não tem como vibrar com a folia sem cantar um axé. E hoje os leitores do CORREIO vão ter a oportunidade de escutar uma das bandas que mais marcaram a história do ritmo baiano, a Cheiro de Amor. Há mais de 20 anos na estrada, o grupo já foi casa de diversas artistas de sucesso, e acumula canções que estão na boca do povo há décadas. Hoje, a Cheiro é comandada pela pernambucana Vina Calmon, que completa cinco anos à frente do grupo e aposta no disco Chamar Você, que terá 22 mil cópias encartadas no jornais, propondo uma mistura entre o novo e o axé raiz.

O CD é homônimo ao novo single lançado pela cantora no início do ano e se tornou o cartão de visitas da banda para o Carnaval 2020. “O disco chegou para divulgar a nova música, que é muito alegre e tem uma pegada carnavalesca”, contou Vina, que completou falando que tanto a letra quanto o título da música “dão um tom convidativo, de chamar mesmo o público para curtir”.

Capa do disco Chamar Você (Foto: Divulgação)

A grande curiosidade em Chamar Você fica por conta do clipe. A escolha do local para gravar o vídeo foi um tanto quanto inusitada e fica até difícil imaginar: como deve ser coreografar e cantar dentro do metrô de Salvador? Pois é, Vina lembra bem do período de produção da música e na época, apesar de apresentar um ambiente com uma estética simples, a ideia agradou bastante à cantora. No Youtube, o clipe tem aproximadamente 150 mil visualizações e reúne, em uma mesma cena, mais de dez dançarinos dentro do vagão.

“A intenção foi deixar o público curioso por ver um ambiente comum, mas com um papel diferente. O metrô mostra o nosso contato com o público. É um veículo importante para a cidade, que viabiliza o transporte de muitas pessoas e agora aparece com uma outra cara”, diz Vina.





Axé moderno

Além da faixa inédita, o disco encartado hoje reúne outras 13 canções na voz de Vina. São regravações de sucessos do auge da axé music, como Doce Obsessão, Canto ao Pescador e Pureza da Paixão, lançadas na década de 90, época que a Cheiro era comandada por Márcia Freire. Há ainda músicas dos anos 2000, como Vai Sacudir e Pense em Mim, gravadas originalmente por Carla Visi e Alinne Rosa.

A marca que diferencia o estilo do grupo atualmente está na pegada mais pop. Apesar dos elementos originais do axé, como o timbal, por exemplo, Chamar Você se adapta aos estilos mais modernos e inclui batidas eletrônicas, diz Vina: “Eu acho que é uma tendência. A gente tenta fazer dessa forma, sem perder as raízes, mas incluindo a modernidade também”.

A ex vocalista da Cheiro, Márcia Freire, junto com a atual, Vina Calmon, durante o Carnaval (Foto: Mauro Akin Nassor/ Arquivo CORREIO)

E é com essa cara mais moderna que o Cheiro chega ao seu 40° Carnaval. Este ano, Vina tem a missão de mais uma vez representar a banda na folia, que será bastante movimentada. Além do Bloco Cheiro de Amor, que irá desfilar na sexta no circuito Barra Ondina, a cantora também arrasta o público no dia anterior, com a pipoca, e ainda passa por outras cidades nesse período, como Aracaju, Recife, Petrolina, Porto Seguro e Barreiras.

"É uma forma de levar nossa música para as pessoas. Uma parceria que veio pra somar", Vina Calmon acredita que a parceria com o CORRREIO é fundamental para o atual momento da banda

“É uma honra fazer parte dessa comemoração de 40 carnavais e estou muito feliz de fazer parte dessa história e contribuir para que ela continue”, finalizou a vocalista.

*com orientação do editor Roberto Midlej