Apple pode lançar o iPhone 14 no dia 7 de setembro

A Apple está cada vez mais próxima de lançar a nova linha do iPhone 14. De acordo com empregados de lojas no varejo, o lançamento oficial deve acontecer no dia 7 de setembro.

Com o novo produto, também deve ser lançada uma nova linha que inclui Macs, iPads e três modelos do Apple Watch.

Os empregados teriam sido alertados para o início das entregas de um “grande novo produto” no dia 16 de setembro, e o início dos pedidos aconteceria a partir do dia 9 de setembro, de acordo com o portal 9to5Mac.

O que esperar do novo IPhone?

Rumores já apontaram que a Apple deve realizar importantes alterações na linha iPhone 14, com a saída do modelo Mini e a chegada do 14 Max. Outras variantes presentes seriam semelhantes às atuais: iPhone 14 padrão, 14 Pro e 14 Pro Max.

Sobre os modelos Pro, se especula a chegada de uma nova câmera principal de 48 MP, com suporte para gravações em 8K. Na parte frontal, é esperada uma remodelação no sistema Face ID.

A marca também pode apresentar o Apple Watch Series 8. O relógio pode vir com novos recursos de monitoramento de ciclos menstruais e termômetro corporal embutido. Um Apple Watch Pro também é esperado, com materiais mais avançados de construção e “a evolução do formato retangular”.